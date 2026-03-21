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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach an der Queich - Dieseldiebstahl

Offenbach an der Queich (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bisher unbekannte Täter unberechtigten Zugang zu einem Firmengelände im Interpark in Offenbach an der Queich. Auf dem Firmengelände brachen die unbekannten Täter die Tankdeckel von vier LKW auf und entwendeten den darin befindlichen Kraftstoff.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Philipp Schmidt
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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