PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung durch Steinewerfer in Wershofen

Adenau (ots)

Im Laufe des Samstages, dem 14.03.2026, wurde in Wershofen die auf dem Dach einer Garage befindliche Fotovoltaikanlage eines Einfamilienhauses durch Steinwürfe beschädigt. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Steine mutmaßlich von dem Grundstück hinter der Kirche, über die dort befindlichen Dächer, geworfen wurden. Hinweise zu dem oder den Tätern werden an die Polizeiinspektion Adenau unter 02691-9250 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-925-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 13:15

    POL-PDMY: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Mayen (ots) - Am Montag, 09.03.2026 kam es im Zeitraum zwischen 07:30 und 09:40 Uhr zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Straße Bannerberg in Mayen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen dort rückwärts eingeparkten weißen Audi A6, linksseitig an dessen Frontstoßstange, beschädigt. Anschließend hat sich das unbekannte Fahrzeug von ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 13:26

    POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer schwer verletzt

    Mayen, B 258 (ots) - Am Mittwoch, 11.03.2026, gegen 07.50 Uhr, kam es auf der B 258 zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 17-jähriger Kradfahrer, aus der Verbandsgemeinde Vordereifel, mit seinem Leichtkraftrad die B 258 vom Hirten kommend in Fahrtrichtung Mayen-Kürrenberg. In einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren