Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung durch Steinewerfer in Wershofen

Adenau (ots)

Im Laufe des Samstages, dem 14.03.2026, wurde in Wershofen die auf dem Dach einer Garage befindliche Fotovoltaikanlage eines Einfamilienhauses durch Steinwürfe beschädigt. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Steine mutmaßlich von dem Grundstück hinter der Kirche, über die dort befindlichen Dächer, geworfen wurden. Hinweise zu dem oder den Tätern werden an die Polizeiinspektion Adenau unter 02691-9250 erbeten.

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