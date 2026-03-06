Hauptzollamt Köln

HZA-K: Mit Kokain und Heroin im Bauch auf dem Weg zur Familie

Kölner ZOLL nimmt 31-jährigen Körperschmuggler fest

Köln (ots)

Fast 450 Gramm Kokain und rund 300 Gramm Heroin, schmuggelte ein 31-jähriger Italiener in seinem Körper. Der Kölner ZOLL kontrollierte den Mann vor vier Wochen in einem Zug auf dem Weg von Düsseldorf nach Salzburg.

Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zu einem angeblichem Familienbesuch, seinem nervösen Verhalten und dem auffallend geringen Gepäck, wurde an den Handinnenflächen ein Drogenwischtest durchgeführt und reagierte positiv auf Kokain.

"Die Röntgenaufnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus bestätigte letztendlich den Verdacht meiner Kolleginnen und Kollegen. Der komplette Magen-Darm-Trakt des Mannes war voll mit Drogenpäckchen, sogenannten Bodypacks. Nach dem Ausscheiden unter medizinischer Begleitung war klar, dass der Italiener 75 dieser Bodypacks geschluckt hatte. Das Risiko beim Körperschmuggel ist extrem hoch. Wenn nur ein Drogenpäckchen im Körper aufgeht, ist das Leben des Mannes nicht mehr zu retten, selbst wenn ein Arzt direkt danebensteht", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Die sichergestellten Drogen haben einen Straßenverkaufswert von fast 50.000 Euro.

Nach seiner Festnahme wurde der Mann an das Zollfahndungsamt Essen übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

