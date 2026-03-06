PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handtasche aus Pkw gestohlen

Wegberg-Merbeck (ots)

Aus einem an der Arsbecker Straße parkenden Pkw wurde in der Nacht zu Donnerstag (5. März) eine Handtasche samt Inhalt entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

