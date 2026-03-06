Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tipps der Polizei zum Thema Betrug

Kreis Heinsberg (ots)

Aktuell scheinen Betrüger wieder sehr aktiv zu sein im Kreis Heinsberg. Deshalb rät die Polizei:

- Seien Sie skeptisch bei Anrufen von Personen, die sie nicht kennen. - Wenn jemand Sie mit einer schockierenden Nachricht anruft und/oder Ihnen zeitlichen Druck macht, beenden Sie konsequent das Gespräch. - Die Polizei ruft nicht bei Ihnen an und verlangt eine Zahlung für eine Kaution oder dass Sie Schmuck oder Geld in sichere Verwahrung geben - das sind Betrugsversuche! - Ziehen Sie vor finanziellen Entscheidungen oder Überweisungen immer Familienangehörige oder Freunde zu Rate, denen Sie vertrauen. - Seien Sie bei Geschäften im Internet immer skeptisch und vorsichtig. Wenn Sie Geld überweisen sollen, um welches zurückzuerhalten, sollten Sie skeptisch werden. - Sprechen Sie mit älteren Familienangehörigen und geben Sie Warnungen und Tipps weiter. - Falls Sie trotz aller Tipps auf einen Betrug hereingefallen sind, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei. Online ist dies über folgende Seite möglich: https://internetwache.polizei.nrw/ oder rund um die Uhr bei jeder Polizeidienstelle.

