Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tipps der Polizei zum Thema Betrug

Kreis Heinsberg (ots)

Aktuell scheinen Betrüger wieder sehr aktiv zu sein im Kreis Heinsberg. Deshalb rät die Polizei:

   - Seien Sie skeptisch bei Anrufen von Personen, die sie nicht 
     kennen.
   - Wenn jemand Sie mit einer schockierenden Nachricht anruft 
     und/oder Ihnen zeitlichen Druck macht, beenden Sie konsequent 
     das Gespräch.
   - Die Polizei ruft nicht bei Ihnen an und verlangt eine Zahlung 
     für eine Kaution oder dass Sie Schmuck oder Geld in sichere 
     Verwahrung geben - das sind Betrugsversuche!
   - Ziehen Sie vor finanziellen Entscheidungen oder Überweisungen 
     immer Familienangehörige oder Freunde zu Rate, denen Sie 
     vertrauen.
   - Seien Sie bei Geschäften im Internet immer skeptisch und 
     vorsichtig. Wenn Sie Geld überweisen sollen, um welches 
     zurückzuerhalten, sollten Sie skeptisch werden.
   - Sprechen Sie mit älteren Familienangehörigen und geben Sie 
     Warnungen und Tipps weiter.
   - Falls Sie trotz aller Tipps auf einen Betrug hereingefallen 
     sind, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei. 
     Online ist dies über folgende Seite möglich: 
     https://internetwache.polizei.nrw/ oder rund um die Uhr bei 
     jeder Polizeidienstelle.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

