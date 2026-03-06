POL-HS: Einbruch in Gaststätte
Wegberg (ots)
Zwischen 1.20 Uhr und 18.15 Uhr drangen am Mittwoch, 4. März, unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Hauptstraße ein. Sie stahlen zwei Kameras und diverse Kabel. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.
