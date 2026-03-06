PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Gaststätte

Wegberg (ots)

Zwischen 1.20 Uhr und 18.15 Uhr drangen am Mittwoch, 4. März, unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Hauptstraße ein. Sie stahlen zwei Kameras und diverse Kabel. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Tipps der Polizei zum Thema Betrug

    Kreis Heinsberg (ots) - Aktuell scheinen Betrüger wieder sehr aktiv zu sein im Kreis Heinsberg. Deshalb rät die Polizei: - Seien Sie skeptisch bei Anrufen von Personen, die sie nicht kennen. - Wenn jemand Sie mit einer schockierenden Nachricht anruft und/oder Ihnen zeitlichen Druck macht, beenden Sie konsequent das Gespräch. - Die Polizei ruft nicht bei Ihnen an und verlangt eine Zahlung für eine Kaution oder dass Sie ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Betrug bei Geldanlage

    Übach-Palenberg (ots) - Über eine Website wurde ein Mann aus Übach-Palenberg auf eine Geldanlage-Möglichkeit aufmerksam, die einen hohen Gewinn versprach. Daraufhin legte er Geld an, in dem Glauben, dass dieses sich vervielfältigen würde. Einige Zeit später erhielt er den Anruf einer unbekannten Person, die ihn aufforderte, Steuern und Gebühren zu bezahlen, damit er das vervielfältigte Geld ausgezahlt bekommen könne. Daraufhin überwies er Geld und gewährte dabei, ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Betrug bei Auto-Kauf

    Geilenkirchen (ots) - Ein Geilenkirchener inserierte seinen Pkw auf einer Online Verkaufsplattform. Daraufhin meldete sich ein potentieller Käufer und gab an, das Fahrzeug ungesehen kaufen zu wollen. Als Grund für die fehlende Besichtigung wurde eine körperliche Einschränkung angegeben. Der Unbekannte behauptete, den Kaufpreis sowie Transportkosten per Überweisung gesendet zu haben und schickte dazu per Mail Dokumente, die den Anschein erweckten, dass das Geld bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren