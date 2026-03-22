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POL-PDLD: Unbekannte beschmieren Treppe an Grundschule - Zeugen gesucht

POL-PDLD: Unbekannte beschmieren Treppe an Grundschule - Zeugen gesucht
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Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Freitag, den 20.03.2026, auf Samstag, den 21.03.2026, beschmierten bislang unbekannte Täter den Treppenaufgang zum Haupteingang der Böhämmer Grundschule in Bad Bergzabern in den Farben der deutschen Nationalflagge.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000EUR.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der genannten Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel.: 06343 9334-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Weber, POK
Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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