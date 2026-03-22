Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Wörth

Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Hartmannstraße in Wörth zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wendete ein bislang unbekannter Fahrer mit einem roten Kleinwagen im Bereich der Hausnummer 1 und kollidierte dabei mit einem geparkten Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zudem wurden an weiteren Fahrzeugen Beschädigungen festgestellt, die möglicherweise mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das beteiligte rote Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.

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