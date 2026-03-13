PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte werfen Gegenstände von Brücke
Zeugen und Geschädigte gesucht

Erkelenz (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen warfen am Nachmittag des 12. März (Donnerstag) gegen 17 Uhr von einer Brücke in Höhe des Oerather Mühlenfelds Gegenstände auf die darunter verlaufende B 57. Ein Gegenstand traf das Auto eines 22 Jahre alten Heinsbergers und beschädigte es. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität der Unbekannten machen können sowie mögliche weitere Geschädigte. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

