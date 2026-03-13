POL-HS: Hoteleinbruch
Erkelenz-Kleinbouslar (ots)
In der Straße Kleinbouslar drangen Einbrecher zwischen dem 11. März (Mittwoch), 19 Uhr und dem 12. März (Donnerstag), 6 Uhr, gewaltsam in ein Hotel ein und entkamen mit einer Kasse mit Bargeld, die sie im Rezeptionsbereich fanden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell