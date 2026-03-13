POL-HS: Hoteleinbruch

Hückelhoven-Kleingladbach (ots) - Auf der Erkelenzer Straße brachen Unbekannte einen Pkw auf und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum unter anderem Bargeld. Die Tat ereignete sich am Mittwochmorgen (11. März) gegen 1 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

