Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hoteleinbruch

Erkelenz-Kleinbouslar (ots)

In der Straße Kleinbouslar drangen Einbrecher zwischen dem 11. März (Mittwoch), 19 Uhr und dem 12. März (Donnerstag), 6 Uhr, gewaltsam in ein Hotel ein und entkamen mit einer Kasse mit Bargeld, die sie im Rezeptionsbereich fanden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

