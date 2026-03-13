PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustelle

Erkelenz (ots)

Am Mennekrather Kirchweg entwendeten unbekannte Personen von einem Baustellengelände mehrere Meter Kabel. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag (11. März), 16.45 Uhr und Donnerstagmorgen (12. März), 6.50 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
  • 12.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Pkw aufgebrochen

    Hückelhoven-Kleingladbach (ots) - Auf der Erkelenzer Straße brachen Unbekannte einen Pkw auf und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum unter anderem Bargeld. Die Tat ereignete sich am Mittwochmorgen (11. März) gegen 1 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

  • 12.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Unbekannter versucht in Haus zu gelangen / Zeugensuche

    Erkelenz (ots) - Im Gentishof klingelte ein bislang Unbekannter am Mittwochmittag (11. März) gegen 13.10 Uhr an der Haustür einer betagten Frau. Der Mann gab in schlechtem Deutsch an, Arzt zu sein und verlangte hereingelassen zu werden. Als die Seniorin, die mit ihrem Rollator auf der Türschwelle stand, dem Besucher den Einlass in das Haus verwehrte und ihn wegstieß, stürzte sie auf den Boden. Der Mann flüchtete ...

