POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustelle

Erkelenz (ots) - Im Gentishof klingelte ein bislang Unbekannter am Mittwochmittag (11. März) gegen 13.10 Uhr an der Haustür einer betagten Frau. Der Mann gab in schlechtem Deutsch an, Arzt zu sein und verlangte hereingelassen zu werden. Als die Seniorin, die mit ihrem Rollator auf der Türschwelle stand, dem Besucher den Einlass in das Haus verwehrte und ihn wegstieß, stürzte sie auf den Boden. Der Mann flüchtete ...

