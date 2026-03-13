POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustelle
Erkelenz (ots)
Am Mennekrather Kirchweg entwendeten unbekannte Personen von einem Baustellengelände mehrere Meter Kabel. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag (11. März), 16.45 Uhr und Donnerstagmorgen (12. März), 6.50 Uhr.
