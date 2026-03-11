Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Festnahmen nach Überfall auf Lebensmitteldiscounter

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach

Heinsberg-Grebben (ots)

Am Dienstag (10. März) betrat eine männliche Person gegen 14:10 Uhr einen an der Karl-Arnold-Straße gelegenen Lebensmitteldiscounter und erkundigte sich nach Tabakwaren. Als der Kassierer die Bezahlung der Zigaretten forderte, soll der Mann eine Schusswaffe gezogen und den Mitarbeiter bedroht haben. Mit seiner Beute soll der Räuber zu Fuß in Richtung Oberbruch geflüchtet sein. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte, ein 28 Jahre alter Heinsberger, zusammen mit einer 25 Jahre alten Frau aus Hückelhoven, noch in Tatortnähe festgenommen werden. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben zudem, dass der Heinsberger auch für den letzte Woche Freitag (6. März) begangenen Raub in einem Lebensmittelmarkt in Hückelhoven-Ratheim verantwortlich sein könnte. Am heutigen Tag wird der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach dem Haftrichter vorgeführt. Unter anderem die genaueren Umstände der Tatbeteiligung der 25-jährigen Begleiterin des Hauptbeschuldigten sind zurzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei.

