POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Wegberg-Dalheim (ots)
Am 10. März (Dienstag) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr im Heideweg gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus. Ersten Ermittlungen zufolge entkamen sie unter anderem mit Edelmetallen.
