POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Waldfeucht-Bocket (ots) - Am Montagnachmittag (9. März) war ein schwarzer Opel Corsa gegen 16.45 Uhr auf der Straße Dampfmühle aus Fahrtrichtung Hontem kommend in Richtung Frilinghoven unterwegs, als der oder die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und eine überdachte Bushaltestelle stark beschädigte. Laut Zeugenaussagen kam ...

mehr