Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwarzer Corsa zerstört Haltestellenhaus und flüchtet

Zeugensuche

Waldfeucht-Bocket (ots)

Am Montagnachmittag (9. März) war ein schwarzer Opel Corsa gegen 16.45 Uhr auf der Straße Dampfmühle aus Fahrtrichtung Hontem kommend in Richtung Frilinghoven unterwegs, als der oder die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und eine überdachte Bushaltestelle stark beschädigte. Laut Zeugenaussagen kam der Wagen erst im hinter der Haltestelle befindlichen Feld zum Stillstand. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin setzte danach allerdings die Fahrt in Richtung Frilinghoven weiter fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Corsa C muss an beiden Fahrzeugseiten erhebliche Beschädigungen vorweisen. Die Polizei sucht nun nach dem Wagen. Wem ist ein beschädigter schwarzer Opel Corsa C aufgefallen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

