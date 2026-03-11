PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwarzer Corsa zerstört Haltestellenhaus und flüchtet
Zeugensuche

Waldfeucht-Bocket (ots)

Am Montagnachmittag (9. März) war ein schwarzer Opel Corsa gegen 16.45 Uhr auf der Straße Dampfmühle aus Fahrtrichtung Hontem kommend in Richtung Frilinghoven unterwegs, als der oder die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und eine überdachte Bushaltestelle stark beschädigte. Laut Zeugenaussagen kam der Wagen erst im hinter der Haltestelle befindlichen Feld zum Stillstand. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin setzte danach allerdings die Fahrt in Richtung Frilinghoven weiter fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Corsa C muss an beiden Fahrzeugseiten erhebliche Beschädigungen vorweisen. Die Polizei sucht nun nach dem Wagen. Wem ist ein beschädigter schwarzer Opel Corsa C aufgefallen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
  10.03.2026 – 13:00

    POL-HS: E-Scooter von Schulhof gestohlen

    Wegberg (ots) - Vom Hof einer an der Maaseiker Straße gelegenen Schule stahlen Unbekannte am Montag (9. März) zwischen 7.55 Uhr und 10 Uhr einen E-Scooter. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

  10.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Stromkabel auf Baustellengelände entwendet

    Wegberg (ots) - Unbekannte Personen durchschnitten am Nelly-Sachs-Ring auf einem Baustellengelände Stromkabel und entwendeten sie. Die Tat ereignete sich zwischen dem 6. März (Freitag), 16 Uhr und dem 9. März (Montag), 7.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

  10.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Kindergarten

    POL-HS: Einbruch in Kindergarten

Erkelenz (ots) - Am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag (6. März), 16.15 Uhr, und Montagmorgen (9. März), 7.15 Uhr, gewaltsam in einen an der Brückstraße gelegenen Kindergarten ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

