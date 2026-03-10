POL-HS: Einbruch in Kindergarten
Erkelenz (ots)
Am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag (6. März), 16.15 Uhr, und Montagmorgen (9. März), 7.15 Uhr, gewaltsam in einen an der Brückstraße gelegenen Kindergarten ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet.
