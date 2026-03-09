PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Festnahmen nach Tankstellenüberfall
Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Heinsberg und der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Samstagabend (7. März) betraten zwei maskierte männliche Personen gegen 20.30 Uhr eine an der Heerstraße gelegene Tankstelle, bedrohten den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld und Tabakwaren. Mit ihrer Beute, die sie in zwei Sporttaschen verstauten, flüchteten die Räuber. Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter noch in Tatortnähe festgenommen werden. Die 18 und 19 Jahre alten Männer aus Mönchengladbach und Gelsenkirchen wurden am folgenden Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach dem Haftrichter vorgeführt und sitzen nun in U-Haft.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Heinsberg: Humboldtstraße (Btm) - Erkelenz: Aachener Straße (Btm) - Erkelenz-Granterath: Heerstraße (Alkohol) Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. Fahren ohne Fahrerlaubnis: In - ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Kasse in Hofladen gestohlen

    Wassenberg-Myhl (ots) - Am Sonntag (8. März) stahl ein unbekannter Mann zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr aus einem an der Sankt-Johannes-Straße gelegenen Hofladen die Kassenbox. Die Tat wurde videografiert. Er war etwa 40 bis 50 Jahre alt, trug eine hellgraue Hose, einen schwarzen Pullover sowie eine schwarze Kapuzenjacke mit orangefarbenen Akzenten. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Raub in Supermarkt / Polizei sucht Zeugen

    Hückelhoven-Ratheim (ots) - Am Freitag, 6. März, kam es am Schibsler Weg zu einem Raub auf einen Supermarkt. Zwei bislang unbekannte Personen betraten gegen 20.55 Uhr das Geschäft und gaben vor, eine Bierdose bezahlen zu wollen. Als der Kassierer die Kasse geöffnet hatte, wurde er durch den Täter mit einer Schusswaffe bedroht. Die beiden Personen erbeuteten Bargeld und flüchteten zu Fuß über den Parkplatz. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren