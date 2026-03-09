Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Festnahmen nach Tankstellenüberfall

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Heinsberg und der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Samstagabend (7. März) betraten zwei maskierte männliche Personen gegen 20.30 Uhr eine an der Heerstraße gelegene Tankstelle, bedrohten den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld und Tabakwaren. Mit ihrer Beute, die sie in zwei Sporttaschen verstauten, flüchteten die Räuber. Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter noch in Tatortnähe festgenommen werden. Die 18 und 19 Jahre alten Männer aus Mönchengladbach und Gelsenkirchen wurden am folgenden Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach dem Haftrichter vorgeführt und sitzen nun in U-Haft.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell