Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Heinsberg: Humboldtstraße (Btm)
   - Erkelenz: Aachener Straße (Btm)
   - Erkelenz-Granterath: Heerstraße (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Geilenkirchen: Im Gang
   - Übach-Palenberg-Übach: Friedrich-Ebert-Straße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

  • 09.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Kasse in Hofladen gestohlen

    Wassenberg-Myhl (ots) - Am Sonntag (8. März) stahl ein unbekannter Mann zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr aus einem an der Sankt-Johannes-Straße gelegenen Hofladen die Kassenbox. Die Tat wurde videografiert. Er war etwa 40 bis 50 Jahre alt, trug eine hellgraue Hose, einen schwarzen Pullover sowie eine schwarze Kapuzenjacke mit orangefarbenen Akzenten. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Raub in Supermarkt / Polizei sucht Zeugen

    Hückelhoven-Ratheim (ots) - Am Freitag, 6. März, kam es am Schibsler Weg zu einem Raub auf einen Supermarkt. Zwei bislang unbekannte Personen betraten gegen 20.55 Uhr das Geschäft und gaben vor, eine Bierdose bezahlen zu wollen. Als der Kassierer die Kasse geöffnet hatte, wurde er durch den Täter mit einer Schusswaffe bedroht. Die beiden Personen erbeuteten Bargeld und flüchteten zu Fuß über den Parkplatz. Ein ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Werkzeuge aus Sprinter entwendet

    Hückelhoven-Ratheim (ots) - Zwischen dem 5. März (Donnerstag), 16.30 Uhr, und dem 6. März (Freitag), 06.15 Uhr, gelangten unbekannte Personen in einen an der Bachstraße abgestellten Mercedes Sprinter und entwendeten aus dem Laderaum diverse Werkzeuge. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
