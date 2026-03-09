PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kasse in Hofladen gestohlen

Wassenberg-Myhl (ots)

Am Sonntag (8. März) stahl ein unbekannter Mann zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr aus einem an der Sankt-Johannes-Straße gelegenen Hofladen die Kassenbox. Die Tat wurde videografiert. Er war etwa 40 bis 50 Jahre alt, trug eine hellgraue Hose, einen schwarzen Pullover sowie eine schwarze Kapuzenjacke mit orangefarbenen Akzenten. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

