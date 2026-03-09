POL-HS: Kasse in Hofladen gestohlen

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Am Freitag, 6. März, kam es am Schibsler Weg zu einem Raub auf einen Supermarkt. Zwei bislang unbekannte Personen betraten gegen 20.55 Uhr das Geschäft und gaben vor, eine Bierdose bezahlen zu wollen. Als der Kassierer die Kasse geöffnet hatte, wurde er durch den Täter mit einer Schusswaffe bedroht. Die beiden Personen erbeuteten Bargeld und flüchteten zu Fuß über den Parkplatz. Ein ...

