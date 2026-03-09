PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raub in Supermarkt
Polizei sucht Zeugen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Freitag, 6. März, kam es am Schibsler Weg zu einem Raub auf einen Supermarkt. Zwei bislang unbekannte Personen betraten gegen 20.55 Uhr das Geschäft und gaben vor, eine Bierdose bezahlen zu wollen. Als der Kassierer die Kasse geöffnet hatte, wurde er durch den Täter mit einer Schusswaffe bedroht. Die beiden Personen erbeuteten Bargeld und flüchteten zu Fuß über den Parkplatz. Ein Täter war männlich, etwa 175 bis 185 Zentimeter groß und etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er hatte helle Haut, ein blasses, schmales Gesicht, helle Augen und eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einem schwarz-grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen. Er sprach aktzentfrei Deutsch. In seiner Begleitung war eine weibliche Person, die etwa 170 bis 175 Zentimeter groß war und eine schlanke Statur hatte. Wer hat die Flucht der beiden beobachtet oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Werkzeuge aus Sprinter entwendet

    Hückelhoven-Ratheim (ots) - Zwischen dem 5. März (Donnerstag), 16.30 Uhr, und dem 6. März (Freitag), 06.15 Uhr, gelangten unbekannte Personen in einen an der Bachstraße abgestellten Mercedes Sprinter und entwendeten aus dem Laderaum diverse Werkzeuge. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

    Erkelenz-Hetzerath (ots) - In der Straße Am Kammerbusch drangen Einbrecher zwischen dem 5. März (Donnerstag), 14.30 Uhr, und dem 7. März (Samstag), 15 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Scheibe an Auto eingeschlagen

    Erkelenz (ots) - Unbekannte schlugen am Adam-Stegerwald-Hof die Scheibe eines Pkw ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (7. März), 12 Uhr, und Montag (9. März), 5 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren