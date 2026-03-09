Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raub in Supermarkt

Polizei sucht Zeugen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Freitag, 6. März, kam es am Schibsler Weg zu einem Raub auf einen Supermarkt. Zwei bislang unbekannte Personen betraten gegen 20.55 Uhr das Geschäft und gaben vor, eine Bierdose bezahlen zu wollen. Als der Kassierer die Kasse geöffnet hatte, wurde er durch den Täter mit einer Schusswaffe bedroht. Die beiden Personen erbeuteten Bargeld und flüchteten zu Fuß über den Parkplatz. Ein Täter war männlich, etwa 175 bis 185 Zentimeter groß und etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er hatte helle Haut, ein blasses, schmales Gesicht, helle Augen und eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einem schwarz-grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen. Er sprach aktzentfrei Deutsch. In seiner Begleitung war eine weibliche Person, die etwa 170 bis 175 Zentimeter groß war und eine schlanke Statur hatte. Wer hat die Flucht der beiden beobachtet oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell