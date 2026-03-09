POL-HS: Werkzeuge aus Sprinter entwendet

Erkelenz-Hetzerath (ots) - In der Straße Am Kammerbusch drangen Einbrecher zwischen dem 5. März (Donnerstag), 14.30 Uhr, und dem 7. März (Samstag), 15 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 ...

