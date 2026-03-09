POL-HS: Werkzeuge aus Sprinter entwendet
Hückelhoven-Ratheim (ots)
Zwischen dem 5. März (Donnerstag), 16.30 Uhr, und dem 6. März (Freitag), 06.15 Uhr, gelangten unbekannte Personen in einen an der Bachstraße abgestellten Mercedes Sprinter und entwendeten aus dem Laderaum diverse Werkzeuge.
