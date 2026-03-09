PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus Sprinter entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Zwischen dem 5. März (Donnerstag), 16.30 Uhr, und dem 6. März (Freitag), 06.15 Uhr, gelangten unbekannte Personen in einen an der Bachstraße abgestellten Mercedes Sprinter und entwendeten aus dem Laderaum diverse Werkzeuge.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

