Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus zwei Lkw gestohlen

Geilenkirchen-Prummern (ots)

Vermutlich in der Nacht von letzter Woche Donnerstag (5. März), 17 Uhr, zu Freitag (6. März), 07.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf das umfriedete Außengelände eines an der Brüllsche Straße gelegenen Handwerkbetriebs und stahlen aus zwei Lkw diverse Werkzeuge.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

