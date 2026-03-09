POL-HS: Werkzeuge aus zwei Lkw gestohlen

Wegberg-Merbeck (ots) - Aus einem an der Arsbecker Straße parkenden Pkw wurde in der Nacht zu Donnerstag (5. März) eine Handtasche samt Inhalt entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

