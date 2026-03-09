POL-HS: Diebstahl eines Wohnmobils
Heinsberg-Dremmen (ots)
Bereits zwischen dem 2. März (Montag), 17.30 Uhr, und dem 3. März (Dienstag), 7 Uhr, stahlen Kriminelle in der Erkelenzer Straße vom Parkplatz eines Autohändlers ein Wohnmobil Malibu, an dem Erkelenzer Kennzeichen (ERK-) angebracht waren.
