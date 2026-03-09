POL-HS: Diebstahl eines Wohnmobils

Kreis Heinsberg (ots) - Aktuell scheinen Betrüger wieder sehr aktiv zu sein im Kreis Heinsberg. Deshalb rät die Polizei: - Seien Sie skeptisch bei Anrufen von Personen, die sie nicht kennen. - Wenn jemand Sie mit einer schockierenden Nachricht anruft und/oder Ihnen zeitlichen Druck macht, beenden Sie konsequent das Gespräch. - Die Polizei ruft nicht bei Ihnen an und verlangt eine Zahlung für eine Kaution oder dass Sie ...

