Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Erkelenz-Hetzerath (ots)

In der Straße Am Kammerbusch drangen Einbrecher zwischen dem 5. März (Donnerstag), 14.30 Uhr, und dem 7. März (Samstag), 15 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

