POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus
Erkelenz-Hetzerath (ots)
In der Straße Am Kammerbusch drangen Einbrecher zwischen dem 5. März (Donnerstag), 14.30 Uhr, und dem 7. März (Samstag), 15 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell