POL-HS: Scheibe an Auto eingeschlagen
Erkelenz (ots)
Unbekannte schlugen am Adam-Stegerwald-Hof die Scheibe eines Pkw ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (7. März), 12 Uhr, und Montag (9. März), 5 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell