POL-HS: Handtasche aus Auto gestohlen
Geilenkirchen (ots)
Nachdem sie eine Scheibe eines an der Rembrandtstraße abgestellten Autos eingeschlagen hatte, stahlen Kriminelle aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche, in der sich neben diversen Ausweisdokumenten auch zwei Bankkarten befanden. Die Tat geschah zwischen Sonntagnachmittag (8. März), 17 Uhr und Montagmorgen (9. März), 9.20 Uhr.
