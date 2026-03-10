POL-HS: Handtasche aus Auto gestohlen

Selfkant-Wehr (ots) - Gegen 1.45 Uhr geriet am frühen Montagmorgen (9. März) ein Pkw in Brand, der zuvor von Unbekannten auf einem Ackerland hinter der Feuerwehrwache Selfkant-Wehr abgestellt wurde. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Erste Überprüfungen ergaben, dass der Wagen zuletzt in den Niederlanden zugelassen war. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Rückfragen bitte an: ...

