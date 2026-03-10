PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Stromkabel auf Baustellengelände entwendet

Wegberg (ots)

Unbekannte Personen durchschnitten am Nelly-Sachs-Ring auf einem Baustellengelände Stromkabel und entwendeten sie. Die Tat ereignete sich zwischen dem 6. März (Freitag), 16 Uhr und dem 9. März (Montag), 7.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

