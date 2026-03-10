POL-HS: Stromkabel auf Baustellengelände entwendet
Wegberg (ots)
Unbekannte Personen durchschnitten am Nelly-Sachs-Ring auf einem Baustellengelände Stromkabel und entwendeten sie. Die Tat ereignete sich zwischen dem 6. März (Freitag), 16 Uhr und dem 9. März (Montag), 7.30 Uhr.
