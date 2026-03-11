PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Laptop aus Pkw entwendet

Wegberg-Klinkum (ots)

Nachdem sie im Warmersweg die Scheibe eines Pkw eingeschlagen hatten, entwendeten unbekannte Personen einen Laptop aus dem Fahrzeuginnenraum. Die Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag (9. März), 16 Uhr und Dienstagmorgen (10. März), 5 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
