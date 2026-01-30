PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW Südheide: Verkehrsunfall zwischen Baven und Müden
Südheide (ots)

Am Freitagmorgen um 5:18 Uhr wurde die Feuerwehr Baven, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf die L240 zwischen Baven und Müden / Örtze alarmiert. Die Fahrerin eines Ford Tourneo Custom kam auf der Schnee bedeckten Straße, von Baven kommend links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie konnte den stark beschädigten PKW selber verlassen und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Kräfte der Feuerwehr Baven sicherten die Unfallstelle ab und klemmten die Batterien am Fahrzeug ab. Gegen 6:30 Uhr war der Einsatz für die FF Baven beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Südheide
Daniel Schulz
Mobil: 0173 6648704
E-Mail: danielschulz1981@gmx.de
www.gemeinde-suedheide.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Südheide, übermittelt durch news aktuell

