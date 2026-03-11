POL-HS: Geldkassette aus Seniorenheim gestohlen
Hückelhoven-Hilfarth (ots)
Zwischen dem 9. März (Montag), 17 Uhr und dem 10. März (Dienstag), 5.50 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in der Callstraße in ein Seniorenheim ein und erbeuteten eine Geldkassette, die sie in einem Büroraum fanden.
