Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldkassette aus Seniorenheim gestohlen

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Zwischen dem 9. März (Montag), 17 Uhr und dem 10. März (Dienstag), 5.50 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in der Callstraße in ein Seniorenheim ein und erbeuteten eine Geldkassette, die sie in einem Büroraum fanden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

