Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter versucht in Haus zu gelangen

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Im Gentishof klingelte ein bislang Unbekannter am Mittwochmittag (11. März) gegen 13.10 Uhr an der Haustür einer betagten Frau. Der Mann gab in schlechtem Deutsch an, Arzt zu sein und verlangte hereingelassen zu werden. Als die Seniorin, die mit ihrem Rollator auf der Türschwelle stand, dem Besucher den Einlass in das Haus verwehrte und ihn wegstieß, stürzte sie auf den Boden. Der Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und wirkte südländisch. Er hatte braune Haare und eine kräftige, athletische Figur. Wem ist der Mann im Bereich Gentishof zur angegebenen Tatzeit aufgefallen und wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell