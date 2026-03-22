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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kleiner Unfall mit großen Folgen

Bellheim (ots)

Am Samstagmittag gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Bellheim gerufen. Der Unfallverursacher, ein 69-jähriger Mann aus Bellheim touchierte hierbei mit seinem Auto ein geparktes Motorrad. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Unfallverursacher darf künftig für eine Weile zu Fuß gehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Langer, PHK
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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