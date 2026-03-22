Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B48, "Wellbachtal", 4 verletzte Motorradfahrer am Sonntag Nachmittag

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B48, Annweiler/Hofstätten (ots)

Am Sonntag den 22.03.2026 kam es auf der B48, nahezu an gleicher Stelle Höhe Hofstetten, zu zwei Verkehrsunfällen mit 4 beteiligten Motorradfahrern.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13:50 Uhr. Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Heidelberg musste einem tieffliegenden Greifvogel ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Motorrad prallte in die Leitplanke und in den Gegenverkehr, wo es mit einem weiteren Motorradfahrer kollidierte. Eines der beiden Krafträder begann nach dem Zusammenstoß kurzzeitig zu brennen. Die beiden gestürzten Fahrer waren ansprechbar und erlitten keine schwereren Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in örtliche Krankenhäuser verbracht.

Um 16:50 Uhr ereignete sich der nächste Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern. Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Neustadt verlor in einer Rechtskurve aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Kraftrad. Er kam zu Sturz, sein Motorrad rutschte in den Gegenverkehr und brachte einen entgegenkommenden Motorradfahrer zu Fall. Auch bei diesem Verkehrsunfall erlitten die beiden Fahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei bei beiden Verkehrsunfällen auf ca. 25000.- EUR geschätzt.

Die Polizei Landau/Annweiler bittet Motorradfahrer eingehend darum vorausschauend zu fahren, die Geschwindigkeit anzupassen und kündigt weitere Kontrollmaßnahmen auf der B48 an.

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