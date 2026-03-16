Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sind bislang unbekannte Täter am Samstag, zwischen 13:30 Uhr 16:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Kronau eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich offenbar über ein Fenster auf der Gartenseite gewaltsam Zutritt in das Innere des Wohnhauses in der Kolpingstraße. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Täter in mehreren Räumen die Schränke und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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