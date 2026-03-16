Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Fahrzeuge auf Autobahn beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Auf der Bundesautobahn 5 verlor ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagmittag offenbar Teile seiner Ladung und beschädigte dadurch mindestens vier Autos.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der Unbekannte offenbar gegen 12:20 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Durlach und Karlsruhe-Mitte kollidierten mindestens vier Fahrzeuge mit auf der Straße liegenden Glasscheiben und -scherben und beschädigten ihre Fahrzeuge.

Zeugen nahmen zu diesem Zeitpunkt einen mit diversen Schrottgut beladenen Pritschenwagen auf dem Standstreifen parkend wahr. Zum Zeitpunkt des Eintreffens einer Streifenbesatzung hatte das Lastenfahrzeug seine Fahrt jedoch bereits fortgesetzt. Inwieweit der Pritschenwagen ursächlich für die Scherben auf der Straße war, bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Pritschenwagen oder dem Vorfall geben können, sich unter 0721 94484-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

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