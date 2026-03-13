Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Tatverdächtiger nach versuchter gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Einem 17 Jahre alten Jugendlichen wird der Versuch einer gefährlichen Körperverletzung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den 13.03.2026 zur Last gelegt. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten gegen 03:00 Uhr zwei Männer im Bereich des Stephanplatzes zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige seinem 19-jährigen Gegenüber mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin eskalierte die Situation und der 17-Jährige soll mit einem Messer in Richtung des Bauchbereiches des Geschädigten gestochen haben. Die Jacke des 19-Jährigen fing den Stich jedoch ab, sodass dieser unverletzt blieb. Nach Einschreiten eines Zeugen ergriff der Täter schließlich die Flucht.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei sichteten den Flüchtigen und nahmen ihn nach kurzer Verfolgung vorläufig fest. Zuvor ließ er das Messer offenbar eigenständig fallen.

Der 17-Jährige Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag einem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

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