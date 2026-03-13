Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagmittag griff ein Mann als Beifahrer in einem Pkw gefährlich in den Straßenverkehr ein, indem er wohl mehrfach gewaltvoll auf die Fahrzeugführerin einwirkte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war das Paar gegen 12:00 Uhr gemeinsam auf der Gustav-Heinemann-Allee unterwegs und fuhren in Richtung Stutensee. Als die 54-jährige Fahrerin schließlich nach links auf die Landesstraße 604 abbog, soll ihr 30-jähriger Partner sie mehrfach geschlagen haben. In der Folge fuhr die Frau auffällige Schlangenlinien und geriet mehrfach in den Grünstreifen. Auf der Weiterfahrt von der L 604 auf die Bundesstraße 36 sei es zu weiteren körperlichen Übergriffen gekommen und die Geschädigte kollidierte mit der Mittelleitplanke.

Zwei aufmerksame Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei und positionierten sich mit ihren Fahrzeugen so hinter dem betroffenen Pkw, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht überholen konnten und eine Gefährdung auf diese Weise minimiert wurde.

Der 30-jährige Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung verantworten.

