Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Spessart

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus in Ettlingen-Spessart eingebrochen.

Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen gelangten die Täter zwischen 16:10 Uhr und 18:15 Uhr offenbar über ein aufgehebeltes Terrassenfenster in das Innere der Wohnung im Brünnäckerweg. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe Bargeld im geschätzten vierstelligen Bereich an sich.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

