Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zweier Autos verletzten sich am späten Dienstagabend insgesamt vier Insassen, eine davon schwer.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt ein 56-Jähriger mit seinem Jaguar gegen 23:25 Uhr an einer roten Ampel an der Kreuzung der Bundesstraße 293 und B 35. Als diese auf grün schaltete fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich missachtete ein 26-jähriger VW-Fahrer offenbar das für ihn geltende Rotlicht und das mit vier Personen besetzte Fahrzeug kollidierte in der Kreuzungsmitte mit dem Jaguar.

Eine auf der Rückbank des VW befindliche 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die beiden Fahrer und ein weiterer 25-jähriger Mitfahrer des Volkswagen erlitten leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungswägen transportierten die Verletzten für die weitere Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser. Der Beifahrer des VW blieb unverletzt.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und anschließender Reinigungsarbeiten sperrten die Beamten die Kreuzung bis etwa 02:00 Uhr ab.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

