Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Sonntag, 11:30 Uhr, und Montag, 09:30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in Leopoldshafen eingebrochen.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung im Friedrichtaler Weg. Ob die Einbrecher auf der Suche nach Wertgegenständen erfolgreich waren, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweisgeber zu dem Einbruch werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell