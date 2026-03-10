PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KA: (KA) Ettlingen - Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag erlitt ein 85-jähriger Zweiradfahrer schwere Verletzungen.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Pkw Mercedes gegen 14:20 Uhr von der Rudolf-Plank-Straße kommend auf der Landesstraße 607 in Fahrtrichtung Rheinstetten. An der Einmündung zur Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Malsch wollte er offenbar nach links abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden 85-Jährigen.

In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge, der Rollerfahrer stürzte und zog sich hierbei wohl schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Leichtkraftrad war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

