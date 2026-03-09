Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Schüsse aus Schreckschusswaffe sorgen für Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots)

Mehrere Schüsse einem fahrenden Auto sorgten am späten Freitagabend in Östringen für einen Polizeieinsatz.

Eine Zeugin teilte der Polizei gegen 23:00 Uhr mit, dass ein 20-jähriger Mann offenbar im Bereich der Hauptstraße in Östringen aus einem fahrenden Pkw mehrere Schüsse mit einer zu diesem Zeitpunkt unbekannten Schusswaffe in die Luft abgegeben habe.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug an der Halteranschrift angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs wurden eine Schreckschusspistole, ein Magazin sowie zahlreiche Schussmunition sichergestellt. Der 20-Jährige muss sich nun aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Zu einer Gefährdung, Verletzung oder konkreten Bedrohung von Personen kam es nach bisherigem Ermittlungsstand nicht.

Ogulcan Bozkurt, Pressestelle

