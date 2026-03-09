PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Schüsse aus Schreckschusswaffe sorgen für Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots)

Mehrere Schüsse einem fahrenden Auto sorgten am späten Freitagabend in Östringen für einen Polizeieinsatz.

Eine Zeugin teilte der Polizei gegen 23:00 Uhr mit, dass ein 20-jähriger Mann offenbar im Bereich der Hauptstraße in Östringen aus einem fahrenden Pkw mehrere Schüsse mit einer zu diesem Zeitpunkt unbekannten Schusswaffe in die Luft abgegeben habe.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug an der Halteranschrift angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs wurden eine Schreckschusspistole, ein Magazin sowie zahlreiche Schussmunition sichergestellt. Der 20-Jährige muss sich nun aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Zu einer Gefährdung, Verletzung oder konkreten Bedrohung von Personen kam es nach bisherigem Ermittlungsstand nicht.

Ogulcan Bozkurt, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 15:04

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Am späten Samstagabend nahmen Polizeibeamte des Polizeireviers Südweststadt drei Männer fest, die in einem Hotel in der Karlsruher Südstadt Betäubungsmittel verkauft haben sollen. Zwei der Beschuldigten befinden sich mittlerweile in ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:34

    POL-KA: (KA) Östringen - Zeugenaufruf nach Einbruch

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Sonntag Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses und entwendeten zwei Tresore. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher zwischen 01:30 Uhr und 04:00 Uhr über eine Terassentür in das Mehrfamilienhaus in der Karl-Zeller-Straße. Hierbei entwendeten die Einbrecher offenbar gewaltsam zwei Tresore, in denen sich diverse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren