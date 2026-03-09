POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am späten Samstagabend nahmen Polizeibeamte des Polizeireviers Südweststadt drei Männer fest, die in einem Hotel in der Karlsruher Südstadt Betäubungsmittel verkauft haben sollen. Zwei der Beschuldigten befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen meldeten Zeugen gegen 21:40 Uhr eine mutmaßliche Schlägerei in einer Unterkunft in der Ettlinger Straße. Dort trafen die alarmierten Streifenbesatzungen im Flur des elften Obergeschosses zunächst auf einen 20-jährigen Tatverdächtigen. Bei der Kontrolle und Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten diverse Betäubungsmittel sicher und fanden eine Zimmerkarte des Hotels. Eine Nachschau in dem dazugehörigen Zimmer führte zum Auffinden von weiteren Beweismitteln, die auf einen mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten. In diesem Zusammenhang nahmen die Beamten zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 18 und 20 Jahren fest, die das Zimmer offenbar kurz zuvor verlassen haben sollen. Der 18-Jährige soll außerdem ein Messer bei sich geführt haben.

Der im Flur kontrollierte 20-Jährige sowie der 18-Jährige wurden am Sonntag einem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe jeweils Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen beide Beschuldigte anordnete.

