POL-KA: (KA) Karlsruhe - BMW-Fahrer gefährdet Fußgänger - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer missachtete am Samstagnachmittag offenbar ein Stoppschild und gefährdete dabei mehrere Passanten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt der fließende Verkehr gegen 17:05 Uhr an einem Stoppschild im Kreuzungsbereich der Ritterstraße/Erbprinzenstraße, um Fußgänger die Straße überqueren zu lassen. Ein aus der Ritterstraße kommender roter BMW setzte hierbei abrupt und offenbar mit starker Beschleunigung zum Überholvorgang an und passierte ein wartendes Auto. Im Zuge des Manövers sprangen zwei Fußgänger beiseite, um eine Kollision mit dem BMW zu verhindern. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Kaiserstraße fort.

Bei dem gesuchten Sportwagen handelte es sich offenbar um einen roten BMW der 8er Serie mit dem Teilkennzeichen "SÜW". Der Fahrer soll ein Mann gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666 3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

