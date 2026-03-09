Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Zeugenaufruf nach Einbruch

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Sonntag Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses und entwendeten zwei Tresore.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher zwischen 01:30 Uhr und 04:00 Uhr über eine Terassentür in das Mehrfamilienhaus in der Karl-Zeller-Straße. Hierbei entwendeten die Einbrecher offenbar gewaltsam zwei Tresore, in denen sich diverse Schmuck- und Wertgegenstände befanden. Am darauffolgenden Tag fand ein aufmerksamer Zeuge im Bereich des Umspannwerks zwischen Östringen und Bad Mingolsheim einen der Tresore, der bereits aufgebrochen war.

Der Diebstahlschaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 zu melden.

Ogulcan Bozkurt, Pressestelle

