Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Raub in der Innenstadt gesucht

Karlsruhe (ots)

Am späten Donnerstagabend überfielen wohl zwei bislang unbekannte Täter einen 22-jährigen Mann und entwendeten seine Umhängetasche. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich der Geschädigte gegen 22:40 Uhr mit einer weiteren Person im Bereich der Lammstraße/ Zähringerstraße. Dort wurden sie zunächst von zwei unbekannten Männern angesprochen. Im weiteren Verlauf soll einer der Männer den 22-Jährigen von hinten ins Gesicht geschlagen und ihm anschließend eine graue Stoff-Umhängetasche vom Hals gerissen haben. Währenddessen sei sein Begleiter von dem zweiten Täter abgelenkt worden.

Im Anschluss flüchteten die zwei Angreifer in Richtung Schlossgarten.

Einer der Tatverdächtigen soll circa 20 Jahre alt und 170 cm bis 180 cm groß sein. Er hatte wohl dunklere Haut und trug zum Tatzeitpunkt dunkelgraue Sportkleidung, eine Maske und hatte die Kapuze seiner Jacke über den Kopf gezogen.

Der zweite Täter soll ebenfalls etwa 20 Jahre alt und zwischen 170 cm und 180 cm groß sein. Auch er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug graue Sportkleidung. Er hatte offenbar kurze, hellbraune Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell