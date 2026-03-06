Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Brandstifter in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nachdem in der Nacht auf Donnerstag zwei Mülleimer in Brand gerieten, nahmen Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe einen 20-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten Anwohner gegen 01:05 Uhr einen Brand an einem Altpapierstapel, der zur Abholung in der Riefstahlstraße bereitgestellt war. Kurze Zeit später brannte ein an ein Wohnhaus angrenzender Mülleimer in der Rheinhold-Frank-Straße. Aufgrund von direkt neben dem Müllcontainer gelagerten Baumaterialien wäre ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude möglich gewesen. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten beide Brände, noch bevor größerer Schaden entstand.

Im Rahmen der unmittelbar eigeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen Polizeibeamte in Nähe der Rheinhold-Frank-Straße einen dunkel gekleideten Mann an. Die weiteren Kontrollmaßnahmen erhärteten den Verdacht eines möglichen Tatzusammenhangs des 20-Jährigen mit beiden Bränden. Der Festgenommene ist wohl ebenfalls mit einer versuchten schweren Brandstiftung in der Kaiserstraße vom 26.02.2026 in Verbindung zu bringen.

Der Beschuldigte wurde am Donnerstag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen des dringenden Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung und Sachbeschädigung Haftbefehl gegen den Beschuldigten erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe dauern an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

