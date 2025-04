Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.04.2025.

Salzgitter (ots)

Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD) fertigte Holzkreuze anlässlich der im Straßenverkehr tödlich verunfallten Motorradfahrenden.

Im Jahr 2024 kamen auf den Straßen der Polizeidirektion Braunschweig fünf Motorradfahrende im Alter von 21-60 Jahren bei Verkehrsunfällen ums Leben.

Ihren tragischen Tod gedenken viele hunderte von Motorradfahrenden am 26.04.2025 bei der 36. Demofahrt, die von Braunschweig nach Salzgitter führt.

In diesem Jahr hatte der CJD die Erinnerungskreuze gefertigt. Am 09. April übergaben die Mitarbeitenden des CJD die Kreuze an die Vorsitzende des ACM Braunschweiger Land e.V., Tina Wachter.

Die Kosten für die Herstellung der Kreuze übernahm die Verkehrswacht Salzgitter e.V.

Der diesjährige Verkehrssicherheitstag wird mit einem bunten Programm für jede Altersstufe auch am Salzgittersee im Bereich der Reppnerschen Bucht ausgerichtet. Organisiert wird die Demofahrt und der Verkehrssicherheitstag von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrer/innen Braunschweiger Land (acm) und dem Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter.

Auf dem Foto v.l.n.r.: Jens Bogdan (Stadt Salzgitter), Kathrin Lacey (Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel und zeitgleich Geschäftsführerin der Verkehrswacht Salzgitter e.V.), Dominique Wieseler (CJD), Tina Wachter, Dirk Gastetzki (CJD), Patrick Schrader (ACM), Patrick Lipka (CJD).

