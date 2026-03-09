Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Farbschmierereien an Schulgebäude mit hohem Sachschaden - Polizei nimmt mehrere tatverdächtige Frauen vorläufig fest

Karlsruhe (ots)

Mehrere Personen aus einer mutmaßlich politischen Gruppierung beschädigten am Sonntagabend mit Farbe ein Schulgebäude, eine Straßenbahnhaltestelle und die Fassade eines Hotels im Bereich Mendelssohnplatz. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Aufmerksame Zeugen entdeckten gegen 22:40 Uhr mehrere vermummte, mutmaßlich weibliche Personen im Innenhof eines Schulgebäudes in der Kriegsstraße, die offenbar Graffitis an Wände sprühten. Auch sollen aus dieser Gruppe heraus pyrotechnische Gegenstände gezündet worden sein.

Die alarmierte Polizei stellte kurze Zeit später die Tatgruppierung fest, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Baumeisterstraße als Aufzug formiert hatte und deren Teilnehmer laute Parolen riefen. Beim Erkennen der ersten Streifenfahrzeuge flüchteten die vermummten Unbekannten in verschiedene Richtungen. Sechs weibliche Tatverdächtige im Alter zwischen 16 Jahren und 33 Jahren konnten eingeholt und kontrolliert werden.

Drei tatbeteiligte junge Frauen wurden kurzfristig in Gewahrsam genommen. Tatkleidungen, Vermummungsmaterial und Tatmittel konnten aufgefunden und sichergestellt werden. Weitere Farbschmierereien an einer Straßenbahnhaltestelle und einem Hotel stellte die Polizei im weiteren Verlauf fest.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun unter anderem wegen Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und Verdacht des Landfriedensbruchs verantworten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell