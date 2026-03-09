PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Farbschmierereien an Schulgebäude mit hohem Sachschaden - Polizei nimmt mehrere tatverdächtige Frauen vorläufig fest

Karlsruhe (ots)

Mehrere Personen aus einer mutmaßlich politischen Gruppierung beschädigten am Sonntagabend mit Farbe ein Schulgebäude, eine Straßenbahnhaltestelle und die Fassade eines Hotels im Bereich Mendelssohnplatz. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Aufmerksame Zeugen entdeckten gegen 22:40 Uhr mehrere vermummte, mutmaßlich weibliche Personen im Innenhof eines Schulgebäudes in der Kriegsstraße, die offenbar Graffitis an Wände sprühten. Auch sollen aus dieser Gruppe heraus pyrotechnische Gegenstände gezündet worden sein.

Die alarmierte Polizei stellte kurze Zeit später die Tatgruppierung fest, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Baumeisterstraße als Aufzug formiert hatte und deren Teilnehmer laute Parolen riefen. Beim Erkennen der ersten Streifenfahrzeuge flüchteten die vermummten Unbekannten in verschiedene Richtungen. Sechs weibliche Tatverdächtige im Alter zwischen 16 Jahren und 33 Jahren konnten eingeholt und kontrolliert werden.

Drei tatbeteiligte junge Frauen wurden kurzfristig in Gewahrsam genommen. Tatkleidungen, Vermummungsmaterial und Tatmittel konnten aufgefunden und sichergestellt werden. Weitere Farbschmierereien an einer Straßenbahnhaltestelle und einem Hotel stellte die Polizei im weiteren Verlauf fest.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun unter anderem wegen Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und Verdacht des Landfriedensbruchs verantworten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 10:28

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - BMW-Fahrer gefährdet Fußgänger - Polizei sucht nach Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer missachtete am Samstagnachmittag offenbar ein Stoppschild und gefährdete dabei mehrere Passanten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt der fließende Verkehr gegen 17:05 Uhr an einem Stoppschild im Kreuzungsbereich der Ritterstraße/Erbprinzenstraße, um Fußgänger die Straße überqueren zu lassen. Ein aus der ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 15:09

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Raub in der Innenstadt gesucht

    Karlsruhe (ots) - Am späten Donnerstagabend überfielen wohl zwei bislang unbekannte Täter einen 22-jährigen Mann und entwendeten seine Umhängetasche. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich der Geschädigte gegen 22:40 Uhr mit einer weiteren Person im Bereich der Lammstraße/ Zähringerstraße. Dort wurden sie ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:57

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Brandstifter in Haft

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Nachdem in der Nacht auf Donnerstag zwei Mülleimer in Brand gerieten, nahmen Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe einen 20-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten Anwohner gegen 01:05 Uhr einen Brand an einem Altpapierstapel, der zur Abholung in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren