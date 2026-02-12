Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallzeugen in Seilerstraße gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 11.02.2026, kam es gegen 16:15 Uhr an der Kreuzung Seilerstraße und Kanalstraße beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen einem 25-jährigen Autofahrer und einer 18-jährigen Rollerfahrerin. Als beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich eintrafen, mussten beide Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiteten. Dadurch stürzte die Rollerfahrerin und wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Der Autofahrer erkundigte sich nach dem Zustand der Frau, setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort. Er konnte im Nachgang identifiziert werden. Da beide Fahrer unterschiedliche Angaben zum Geschehen machten, sucht die Polizei nun zur Klärung des genauen Unfallhergangs nach einer Unfallzeugin, die sich im Auto hinter der Rollerfahrerin befand.

Diese und andere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

