PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlich alkoholisierter Mann von Bahn tödlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein einfahrender Güterzug erfasste in der Nacht auf Dienstag einen zuvor auf das Gleisbett gestürzten Mann und verletzte diesen tödlich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand und Sichtung von Videoaufzeichnungen torkelte ein 65-Jähriger gegen 00:50 Uhr alleine über den Bahnsteig der Gleise 3 und 4 des Karlsruher Hauptbahnhofes. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte er hierbei in das Gleisbett. Ein hinzugekommener Zeuge sprach den Gestürzten mehrfach an und versuchte ihn offenbar zum Aufstehen zu bewegen.

Ein zur selben Zeit einfahrender Güterzug leitete zwar eine Schnellbremsung ein und machte mittels mehrerer Achtungspfiffe lautstark auf sich aufmerksam, erfasste jedoch den auf den Gleisen sitzenden Mann. Der 65-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 15:31

    POL-KA: (KA) Östringen - Schüsse aus Schreckschusswaffe sorgen für Polizeieinsatz

    Karlsruhe (ots) - Mehrere Schüsse einem fahrenden Auto sorgten am späten Freitagabend in Östringen für einen Polizeieinsatz. Eine Zeugin teilte der Polizei gegen 23:00 Uhr mit, dass ein 20-jähriger Mann offenbar im Bereich der Hauptstraße in Östringen aus einem fahrenden Pkw mehrere Schüsse mit einer zu diesem Zeitpunkt unbekannten Schusswaffe in die Luft ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:04

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Am späten Samstagabend nahmen Polizeibeamte des Polizeireviers Südweststadt drei Männer fest, die in einem Hotel in der Karlsruher Südstadt Betäubungsmittel verkauft haben sollen. Zwei der Beschuldigten befinden sich mittlerweile in ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:34

    POL-KA: (KA) Östringen - Zeugenaufruf nach Einbruch

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Sonntag Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses und entwendeten zwei Tresore. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher zwischen 01:30 Uhr und 04:00 Uhr über eine Terassentür in das Mehrfamilienhaus in der Karl-Zeller-Straße. Hierbei entwendeten die Einbrecher offenbar gewaltsam zwei Tresore, in denen sich diverse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren